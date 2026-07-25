Гравець-сенсація ЧС-2026 отримав новий шанс у кар'єрі

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья стане новим гравцем Коло-Коло. 40-річний воротар приєднається до чилійського гранда на правах вільного агента після завершення контракту з португальським Шавешем, який виступає у другому дивізіоні країни.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, сторони вже досягли усної домовленості, а офіційне підписання документів очікується найближчими днями після проходження медичного огляду.

Які деталі відомі щодо переходу Возіньї в Коло-Коло

Очікується, що угода між Возіньєю та Коло-Коло буде розрахована до зими 2028 року. Найближчим часом футболіст прибуде до Чилі, пройде медичне обстеження, після чого клуб офіційно представить його вболівальникам.

Як пише Reuters, президент Коло-Коло Анібал Моса підтвердив, що воротар незабаром приєднається до команди.

Возінья стане гравцем Коло-Коло. У найближчі дні він прилетить до Чилі, пройде медичний огляд, а потім буде представлений уболівальникам. Він заслужив цей перехід своєю грою на чемпіонаті світу,

– сказав він.

Сам клуб уже натякнув на майбутній трансфер, опублікувавши в соціальних мережах зображення із силуетом, що нагадує фірмову зачіску воротаря.

Нагадаємо, Возінья став одним із головних відкриттів чемпіонату світу 2026 року. Досвідчений воротар допоміг збірній Кабо-Верде, яка дебютувала на Мундіалі, сенсаційно вийти до стадії плей-оф, при цьому команда не зазнала жодної поразки в основний час протягом турніру. За підсумками чемпіонату ФІФА включила Возінью до символічної збірної найкращих гравців турніру.

Успішний виступ на світовій першості приніс голкіперу світове визнання: під час Мундіалю кількість його підписників в інстаграм зросла з кількох тисяч до майже 30 мільйонів.