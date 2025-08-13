На Всесвітніх іграх-2025 у китайському Ченду відбулися фінали змагань з самбо. У трьох вирішальних поєдинках суперниками наших спортсменів були "нейтральні" росіяни.

Збірну України у фіналах змагань із самбо представляли: Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко. Наші самбісти зуміли засмутити атлетів з країни-агресорки, пише 24 Канал.

Як українці святкували перемоги над росіянами?

У ваговій категорії до 71 кілограма Андрій Кучеренко змагався з Роланом Зіннатовим. Вже на початку поєдинку українець відправив росіянина у нокдаун та повів у рахунку – 6:0. Усі намагання "нейтрала" переломити хід поєдинку завершилися нічим. Зіннатов зумів лише заробити один бал. У підсумку Кучеренко здобув "золото" Всесвітніх ігор-2025 та по завершенню сутички станцював переможний гопак.

Естафету від Андрія Кучеренка перейняв Владислав Руднєв, який у ваговій категорії до 79 кілограмів здолав росіянина Ованеса Абгаряна – 3:0. Після сутички Руднєв станцював переможний гопак та дав волю емоціям.

У третьому фіналі вольову перемогу здобув Петро Давиденко. У ваговій категорії до 88 кілограмів українець зумів завоювати золоту медаль, завдавши поразки Абусупіяну Аліханову – 4:1. Росіянин з початку сутички вів у рахунку, але Давиденко виконав прийом на чотири бали та здобув перемогу.

Фантастичний успіх наших самбістів! Усі троє українців перемогли принципових суперників та додали золоті медалі у скарбничку збірної.

