Давній ворог України: Сили оборони ліквідували відомого російського фаната
- На фронті було ліквідовано російського футбольного фаната Івана Дємідова, відомого під прізвиськом "Ботокс", який воював проти України з 2014 року.
- Дємідов був фанатом московського Торпедо, учасником неонацистського угрупування "Еспаньойла".
Війна між Росією та Україною триває. Кожного дня Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів.
Цього разу на фронті було ліквідовано відомого російського футбольного фаната Івана Дємідова. "Ботокс" воював проти України з 2014 року, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про Дємідова
Іван Дємідов був запеклим фанатом московського Торпедо та учасником неонацистського угрупування "Еспаньойла". "Ботокс" мав декілька нагород, а саме був "кавалером Ордена Мужества" та носив "Крест добровольца Донбаса".
Окупант, окрім України, воював у Лівії та Сирії, знаходячись у групі "Вагнера". Посада Івана Дємідова – бойовий медик.
Багато деталей росіяни не розкривають щодо загибелі Івана Дємідова. Однак відомо, що "Ботокса" було ліквідовано у Білгородській області поблизу населеного пункту Червона Яруга.
Раніше 18 березня один з російських військкорів повідомив, що ЗСУ завдали успішного удару по живій силі та техніці у Червоній Ярузі, завдавши значних втрат окупантам. Можливо, Іван "Ботокс" Дємідов потрапив під цей обстріл.