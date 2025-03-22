Війна між Росією та Україною триває. Кожного дня Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів.

Цього разу на фронті було ліквідовано відомого російського футбольного фаната Івана Дємідова. "Ботокс" воював проти України з 2014 року, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про Дємідова

Іван Дємідов був запеклим фанатом московського Торпедо та учасником неонацистського угрупування "Еспаньойла". "Ботокс" мав декілька нагород, а саме був "кавалером Ордена Мужества" та носив "Крест добровольца Донбаса".

Окупант, окрім України, воював у Лівії та Сирії, знаходячись у групі "Вагнера". Посада Івана Дємідова – бойовий медик.

Багато деталей росіяни не розкривають щодо загибелі Івана Дємідова. Однак відомо, що "Ботокса" було ліквідовано у Білгородській області поблизу населеного пункту Червона Яруга.

Раніше 18 березня один з російських військкорів повідомив, що ЗСУ завдали успішного удару по живій силі та техніці у Червоній Ярузі, завдавши значних втрат окупантам. Можливо, Іван "Ботокс" Дємідов потрапив під цей обстріл.