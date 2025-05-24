Українські воїни під Курськом знищили російського офіцера, який був чемпіоном світу

Міжнародний злочинець Владімір Путін нещодавно перед своїми союзниками вихвалявся "звільненням" Курської області. Однак Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на території ворога.

Українські герої вполювали жирну ціль у Курській області. 22 травня 2025 року було ліквідовано старшого офіцера російської армії Тімура Масалова, який був чемпіоном світу з бірманського боксу, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про знищеного чемпіона світу з бірманського боксу

Російський окупант народився 6 липня 1992 року у селищі Підосиновець Кіровської області. Тривалий час він жив в Армавірі.

Окупант займався бірманським боксом та ставав чемпіоном світу 2017 року у цій дисципліні. Також Масалов був першим віцепрезидентом Федерації бірманського боксу Краснодарського краю.

Що таке бірманський бокс

Бірманський бокс вважається одним із найжорсткіших видів спорту. Бойове мистецтво виникло у М'янмі. За правилами бійцям дозволяють завдавати удари головою та різні види кидків. Поєдинок повинен завершитися нокаутом.

Російські ЗМІ повідомляють, що Масалов воював проти України з перших днів повномасштабної агресії. Злочинець командував спецпідрозділом з Армавіру "Вятіч". До слова, цей підрозділ брав участь у захопленні Донецького аеропорту у 2014 році, де українські захисники істотно прорідили російських спецпризначенців.

Нагадаємо, що 22 травня воїни ЗСУ завдали удару по скупченню російських військ у Львові, Курської області.