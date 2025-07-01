Українські воїни на фронті знищили тренера збірної Росії, який домагався до чемпіонки світу
- Українські сили ліквідували російського тренера Микиту Васильєва біля Малинівки у Запорізькій області.
- Васильєв був звинувачений у домаганнях і вимаганні призових від спортсменів, після чого втратив контракт зі збірною Росії.
Українські воїни продовжують героїчно стояти на захисті Батьківщини від окупантів. Сили оборони знищили російського тренера Микиту Васильєва.
За наявною інформацією, 37-річного Васильєва було ліквідовано біля населеного пункту Малинівка у Запорізькій області. Окупант командував десантно-штурмовим підрозділом, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.
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Хто такий Васильєв
Микита Васильєв родом з республіки Чувашія. Близько семи років окупант працював старшим тренером збірної Росії з фрістайлу.
У 2022 році відбувся скандал у російській збірній. У результаті якого з Васильєвим не було продовжено контракт та він припинив роботу у команді.
Відомо, що Микиту Васильєва звинувачували у вимаганні призових від спортсменів, яких він тренував. Також російського тренера звинуватили у пропозиціях інтимного характеру чемпіонці світу Анастасії Таталіной.
Після скандалу Васильєв заявив, що має наміри вирушити в іншу країну. Вочевидь він вирішив приїхати в Україну, адже росіяни не повідомляють, коли окупант підписав контракт.
Статистика. Станом на ранок 1 липня 2025 року втрати ворога перевищили 1 000 020 000 бійців. За останню добу було ліквідовано 970 одиниць особового складу.
Раніше повідомляли, що Сили оборони ліквідували на фронті Костянтина Брєуса, російського чемпіона світу з паверліфтінгу. Окупант вважався безвісти зниклим півтора року.