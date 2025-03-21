Відправили до Кобзона: українські воїни ліквідували російського рефері з боксу

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад три роки. Сили оборони продовжують знищувати окупантів.

Цього разу українські воїни ліквідували Андрєя Тізілова. Окупант раніше працював рефері з боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на "Главком".

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Приїхав вбивати українців

Андрєй Тізілов до того, як приїхати воювати в Україну, працював суддею федерації боксу Самарської області. Відомо, що рефері двічі уклав контракт з Міноборони Росії – востаннє у липні 2023 року.

Тізілов був старшиною мотострілецького полку "КТ" (Південь). Минулого року окупант отримав подяку від адміністрації Льгова, Курська область.

За наявною інформацією, Андрєя Тізілова було ліквідовано Силами оборони 8 лютого 2025 року.