Сили оборони ліквідували на фронті російського борця з Бурятії
- ЗСУ ліквідували російського борця з Бурятії Андрєя Мінєєва.
- Андрєй Мінєєв, мобілізований у 2022 році та служив у 37-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді.
Повномасштабне вторгнення Росії триває понад три роки. Сили оборони кожного дня героїчно боронять Україну, знищуючи окупантів, які прийшли на нашу землю.
5 червня 2025 року ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта. Українські воїни знищили спортсмена з Бурятії Андрєя Мінєєва, повідмоляє 24 канал із посиланням на "Главком".
Читайте також Де є Росія – там війна: срібний призер Олімпіади-2024 висловився про країну-агресорку
Що відомо про Мінєєва
Андрєй Мінєєв народився у селі Дурени, Росія, республіка Бурятія, 12 листопада 1988 року. З ранніх років росіянин займався вільною боротьбою та ставав чемпіоном Кяхтинського району.
Окупант у 2022 році був мобілізований до лав ЗС Росії. Мінєєв проходив службу у 37-ї окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, маючи звання гвардії сержант.
До слова. 2025 році Андрєй Мінєєв отримав нагороду за участь у війні в України. Російський окупант був нагороджений медаллю Суворова.
Раніше повідомляли про те, що нещодавно українські воїни на фронті ліквідували майстра спорту Росії з легкої атлетики.