Сили оборони ліквідували на фронті російського борця з Бурятії

Повномасштабне вторгнення Росії триває понад три роки. Сили оборони кожного дня героїчно боронять Україну, знищуючи окупантів, які прийшли на нашу землю.

5 червня 2025 року ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта. Українські воїни знищили спортсмена з Бурятії Андрєя Мінєєва, повідмоляє 24 канал із посиланням на "Главком".

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Що відомо про Мінєєва

Андрєй Мінєєв народився у селі Дурени, Росія, республіка Бурятія, 12 листопада 1988 року. З ранніх років росіянин займався вільною боротьбою та ставав чемпіоном Кяхтинського району.

Окупант у 2022 році був мобілізований до лав ЗС Росії. Мінєєв проходив службу у 37-ї окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, маючи звання гвардії сержант.

До слова. 2025 році Андрєй Мінєєв отримав нагороду за участь у війні в України. Російський окупант був нагороджений медаллю Суворова.

Раніше повідомляли про те, що нещодавно українські воїни на фронті ліквідували майстра спорту Росії з легкої атлетики.