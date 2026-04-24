Рекордсмен збірної, який грав у Росії: що відомо про нового "Холостяка" В'ячеслава Кравцова

Головний героєм популярного реаліті-шоу "Холостяк" стане відомий український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Кар'єра гравця була сповнена несподіваних поворотів.

Кравцов встиг спробувати свої сили не лише в NBA, але й досить екзотичних чемпіонатах – наприклад, Тайваню, Японії, Китаю та Індонезії. 24 Канал розповідає про спортивні досягнення нового головного холостяка країни.

Де починав свої виступи В'ячеслав Кравцов?

Кравцов народився в Одесі, але професійну кар'єру розпочинав у БК Київ, з яким здобув титул чемпіона України. У 2009 році намагався потрапити до NBA, взявши участь у драфті, але не був обраний, тому повернувся до української столиці.

Згодом центровий знову пробував свої сили у США, але змушений був затриматися в Україні ще на два сезони, вже у складі Донецька. А у 2012-ому нарешті здійснилася мрія гравця – він підписав контракт в NBA.

За кого Кравцов грав в Америці?

Як повідомив сайт NBA, Детройт Пістонс вирішили узяти українця вільним агентом. Він став першим гравцем команди, не обраним на драфті, якому вдалося зробити у матчі дабл-дабл.

Після одного сезону Кравцова обміняли в Мілвокі Бакс, але там він не затримався – одразу ж взяв участь у ще одному обміні і опинився у Фінікс Санз.

Чому Кравцов перейшов у Росію?

Після нетривалого вояжу до Китаю українець у 2015 році несподівано приєднався до московського ЦСКА, який шукав заміну травмованому Джоелу Фріланду. Перехід стався вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі, тож викликав в Україні негативну реакцію вболівальників.



В'ячеслав Кравцов у складі російського ЦСКА / фото клубу

Де Кравцов грав після Росії?

Повернутися до Америки вже не виходило, тож у кар'єрі центрового розпочався європейский етап. Він чимало пограв в Іспанії та Туреччині: був у складі Сарагоси, Валенсії, Ескішехіра, Бургоса, Фуенлабради, Менорки.

У 2020 році повернувся до української Суперліги у склад Дніпра, але з початком повномасштабного вторгнення знову став легіонером. Останнім клубом Кравцова був Борнео в індонезійській лізі.

Чим відзначився Кравцов у збірній України?

Центровий захищав кольори національної збірної упродовж майже 20 років. Допоміг команді у 2014 році виступити на своєму дебютному чемпіонаті світу FIBA.

За даними Вікіпедії, Кравцов є абсолютним лідером збірної України як за кількістю зіграних матчів – 86, так і за набраними очками – 630.