Пішов купатися у день народження і зник: спливли моторошні деталі смерті ексфутболіста Шарпара

Колишній футболіст В’ячеслав Шарпар зник під час відпочинку в Греції. Його тіло знайшли лише через дев'ять днів після масштабних пошуків.

Трагедія сталася на популярному грецькому курорті Лутракі, куди українець приїхав разом із батьками. Місцеве медіа Notos Press оприлюднило нові подробиці останніх днів життя колишнього півзахисника.

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Що відомо про зникнення Шарпара?

За інформацією грецьких ЗМІ, В'ячеслав Шарпар відпочивав у Лутракі разом із батьками. Вранці 2 червня, у день свого 39-річчя, він вирушив на пляж, щоб скупатися в морі.

Після цього зв'язок із ним обірвався. Коли чоловік не повернувся, родичі звернулися до правоохоронців. До пошукової операції залучили катери берегової охорони, вертольоти, водолазів та наземні патрулі.

Через кілька днів після зникнення служба "Лінія життя" активувала систему розшуку Silver Alert. У повідомленні зазначалося, що життя українця може перебувати під загрозою.

Пошуки тривали понад тиждень, однак результату не давали. Лише 11 червня біля одного з причалів Лутракі в морі помітили тіло чоловіка. Спершу грецькі правоохоронці перевіряли, чи належить воно зниклому українцю, а після процедури ідентифікації підтвердили особу загиблого.

Чим запам'ятався В'ячеслав Шарпар?

Шарпар був добре відомий українським уболівальникам завдяки виступам за харківський Металіст, луцьку Волинь та полтавську Ворсклу. Також у різні роки він захищав кольори молдовського Шерифа, казахстанського Атирау та латвійської Риги.

Після завершення кар'єри у 2022 році колишній півзахисник працював футбольним агентом. Відомо, що у Шарпара залишилися четверо дітей.