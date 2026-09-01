"Може не спати": легенда Динамо сказав, що буде з сином Суркіса після провального матчу

Поєдинок у Кам'янці-Подільському став справжнім кошмаром для Динамо. Кияни несподівано поступилися Буковині з рахунком 0:3, а два пропущені м'ячі безпосередньо пов'язані із фейлами В'ячеслава Суркіса.

Легенда Динамо Йожеф Сабо ексклюзивно для 24 Каналу прокоментував фатальні помилки молодого голкіпера у матчі проти Буковини. Ветеран вважає, що 20-річному футболісту зараз потрібна серйозна психологічна підтримка.

Сабо закликав не знищувати воротаря критикою

Сабо наголосив, що для Суркіса такий матч може мати серйозні психологічні наслідки. За словами легенди Динамо, після подібного провалу молодому футболісту особливо важливо відчути підтримку.

Це дуже серйозний удар для молодого воротаря. Біля хлопця має бути людина, яка його підтримає. Він отримав велику психологічну травму, через яку може не спати. Треба чекати не один рік, щоб він вийшов на належний рівень,

– сказав Сабо.

Після другого пропущеного гола Суркіс сам попросив заміну. Водночас у соцмережах воротар одразу отримав хвилю критики від уболівальників, які звинуватили його у провальному виступі.

Проблема з воротарями у Динамо

Сабо також звернув увагу на кадрову проблему київського клубу. Суркіс отримав шанс у старті через травму основного голкіпера Руслана Нещерета, однак тепер Динамо опинилося у вкрай неприємній ситуації.

Я не розумію, як Динамо залишилось без воротарів. Раніше треба було думати. Чому Реал Мадрид не відпускає нашого Луніна і продовжує платити йому зарплату? Тому що навіть на лаві запасних у хорошому клубі має бути надійний голкіпер,

– зазначив Сабо.

В'ячеслав Суркіс є сином Григорія Суркіса – брата президента Динамо Ігоря Суркіса. Молодий воротар розпочав сезон у стартовому складі команди саме через травму Нещерета. У поєдинку проти Буковини на поле вийшов номінально третій голкіпер команди – Ілля Ольховий.

Нагадаємо, раніше Йожеф Сабо назвав "безхарактерним" тренера Динамо Ігоря Костюка.