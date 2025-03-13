Від Усика вимагають проведення бою з колишнім чемпіоном світу, який мав битися з Дюбуа

Світова боксерська організація (WBO) вимагає від Олександра Усика проведення бою з Джозефом Паркером. Це потрібно для отримання титулу тимчасового чемпіона.

В ніч на 23 лютого (по Києву) відбувся бій Джозефа Паркера та Мартіна Баколе, який замінив Даніеля Дюбуа. Новозеландець нокаутував свого суперника і здобув перемогу в бою.

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WBO вимагає бій Усика та Дюбуа

Організація офіційно вимагає виконання обов'язкового бою між Усиком та Паркером для якнайшвидшого припинення статусу тимчасового чемпіона, пише 24 канал з посиланням на президента WBO Густаво Олівьєрі.

Ця дія відповідає нашій твердій політиці підтримки лише одного чемпіона у ваговій категорії,

– повідомив Олівьєрі.

WBO дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку. Якщо ж вони цього не зроблять, то організація виставить двобій на промоутерські торги. Переможець аукціону здобуде першочергове право організувати вечір боксу, а найбільша ставка стане призовим фондом поєдинку.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.