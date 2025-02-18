Ястремська знищила нейтралку та вийшла у наступне коло "тисячника" у Дубаї

Даяна Ястремська бере участь у престижному турнірі WTA 1000 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українська тенісистка впевнено пробилась у наступний раунд змагань.

Анастасія Потапова – Даяна Ястремська 2:6, 3:6

Сьогодні, 18 лютого, Даяна Ястремська зіграла проти "нейтралки" Анастасії Потапової у 1/16 фіналу "тисячника" у Дубаї. Українська тенісистка знищила суперницю у двох сетах, повідомляє 24 канал.

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Як Ястремська здолала Потапову

Даяна Ястремська зрівняла рахунок в очних зустрічах з Анастасією Потаповою, помстившись за поразку на WTA 500 у Брісбені на початку цього року. Для тенісисток це протистояння стало четвертим у кар'єрі.

Матч між Ястремською та Потаповою тривав 1 годину 19 хвилин. Даяна у першому сеті впевнено повела з рахунком 3:0 та не залишила шансів "нейтральній" тенісистці.

У другому сеті українка поклала край зустрічі з росіянкою. Ястремська за рахунку 5:3 спокійно завершила матч та пробилась у наступний раунд WTA 1000 у Дубаї.

Статистика. Даяна Ястремська виконала три ейси – проти 0 в Анастасії Потапової. Українська тенісистка також припустилась двох подвійних помилок, а "нейтралка" жодної.

У 1/8 фіналу "тисячника" Даяна Ястремська зіграє проти другої ракетки світу Іги Швьонтек. Матч між українською тенісисткою та представницею Польщі відбудеться завтра 19 лютого.