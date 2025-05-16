Найбільший чек у Світоліної: скільки українські тенісистки заробили на турнірі у Римі

У Римі (Італія) відбувається престижний турнір WTA 1000. Українські тенісистки вже завершили свої виступи на змаганнях.

Стало відомо, які кошти заробили спортсменки за участь у "тисячнику". Найбільше отримає перша ракетка України Еліна Світоліна, інформує 24 канал.

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Солідні цифри

Еліна Світоліна найдалі пробилась серед українських тенісисток на WTA 1000 у Римі. Спортсменка завершила виступи у чвертьфіналі турніру, поступившись Пейтон Стернс. За це вона заробила 124 тисячі 700 євро.

Марта Костюк програла у четвертому колі турніру "нейтральній" першій ракетці світу Аріні Сабалєнці. Друга ракетка України отримає за виступи на "тисячнику" 66 тисяч 110 євро.

На старті турніру у Римі вилетіла Даяна Ястремська. Українська тенісистка у підсумку заробила 13 тисяч 150 євро.

Юлія Стародубцева не змогла подолати кваліфікації в основний етап турніру. Таким чином, тенісистка заробила лише 5 тисяч 260 євро.

Нагадаємо, що 17 травня відбудеться фінал WTA 1000 у Римі. Коко Гофф у вирішальному матчі зустрінеться з Жасмін Паоліні.