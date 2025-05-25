Українська бійчиня відреагувала на масований обстріл Росії

Дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби Аліна Грушина-Акобія прокоментувала масований обстріл Росії. Вона подякувала ЗСУ за роботу.

25 травня Росія здійснила масований обстріл території України. Атака була комбінованою з використанням дронів та різних типів ракет.

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Грушина-Акобі про масований обстріл

Бійчиня відреагувала на атаку Росії у своїх соцмережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Аліни.

"Найстрашніша ніч у моєму житті. Я думала, що залишитися живою до ранку просто неможливо… Росія вбиває нас кожного дня.

Дякую Збройним силам України за те, що ми живі. Що рятуєте нас кожного дня від цієї нечисті", – написала Аліна Грушина-Акобі.

Відзначимо, що внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 70 осіб: 12 людей загинуло, понад 60 отримали поранення. Під ударом опинилися 13 регіонів України.