Українська бійчиня відреагувала на масований обстріл Росії
- Аліна Грушина-Акобія, дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби, прокоментувала масований обстріл Росії та подякувала ЗСУ за захист.
- 25 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну з використанням дронів та ракет, внаслідок якої постраждали 70 осіб, 12 загинуло.
- Внаслідок обстрілу постраждали 13 регіонів України.
Дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби Аліна Грушина-Акобія прокоментувала масований обстріл Росії. Вона подякувала ЗСУ за роботу.
25 травня Росія здійснила масований обстріл території України. Атака була комбінованою з використанням дронів та різних типів ракет.
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Грушина-Акобі про масований обстріл
Бійчиня відреагувала на атаку Росії у своїх соцмережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Аліни.
"Найстрашніша ніч у моєму житті. Я думала, що залишитися живою до ранку просто неможливо… Росія вбиває нас кожного дня.
Дякую Збройним силам України за те, що ми живі. Що рятуєте нас кожного дня від цієї нечисті", – написала Аліна Грушина-Акобі.
Відзначимо, що внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 70 осіб: 12 людей загинуло, понад 60 отримали поранення. Під ударом опинилися 13 регіонів України.