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25 травня, 17:38
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Українська бійчиня відреагувала на масований обстріл Росії

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Аліна Грушина-Акобія, дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби, прокоментувала масований обстріл Росії та подякувала ЗСУ за захист.
  • 25 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну з використанням дронів та ракет, внаслідок якої постраждали 70 осіб, 12 загинуло.
  • Внаслідок обстрілу постраждали 13 регіонів України.

Дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби Аліна Грушина-Акобія прокоментувала масований обстріл Росії. Вона подякувала ЗСУ за роботу.

25 травня Росія здійснила масований обстріл території України. Атака була комбінованою з використанням дронів та різних типів ракет.

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Грушина-Акобі про масований обстріл

Бійчиня відреагувала на атаку Росії у своїх соцмережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Аліни

"Найстрашніша ніч у моєму житті. Я думала, що залишитися живою до ранку просто неможливо… Росія вбиває нас кожного дня.

Дякую Збройним силам України за те, що ми живі. Що рятуєте нас кожного дня від цієї нечисті", – написала Аліна Грушина-Акобі.

Відзначимо, що внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 70 осіб: 12 людей загинуло, понад 60 отримали поранення. Під ударом опинилися 13 регіонів України.