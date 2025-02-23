В Англії оцінили гру Таловєрова за Плімут

Англійські ЗМІ оцінили виступ Максима Таловєрова у матчі проти Кардіффа. Гру українця оцінили доволі позитивно.

У суботу, 22 лютого, відбувся матч Плімута проти Кардіффа у Чемпіоншипі. Команди розписали бойову нічию з рахунком 1:1.

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Як в Англії оцінили гру Таловєрова

У англійській пресі зазначили, що українець провів сильний матч проти Кардіффа і надійно зіграв у обороні, пише 24 канал з посиланням на PlymouthLive.

Мав успіх під час дуелей у повітрі, часто виходив з них переможцем. Зробив важливі перехоплення м'яча. Наприкінці зустрічі віддав шикарну передачу на Мейте, який вийшов на заміну, але той не реалізував шансу вирвати перемогу,

– написали у виданні.

Також там додали, що Таловєров отримав три жовті за шість матчів, поки він перебуває в клубі.

Довідка. З моменту трансферу Максим Таловєров зіграв 26 матчів за Плімут, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, що наразі Плімут посідає 22-гу позицію у турнірній таблиці Чемпіоншипа.