В Англії оцінили гру Таловєрова за Плімут
- Максим Таловєров провів сильний матч за Плімут проти Кардіффа, де команди зіграли внічию 1:1, і отримав позитивні відгуки за гру в обороні.
- Таловєров отримав три жовті картки за шість матчів у клубі, а з моменту трансферу зіграв 26 матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу.
- Плімут наразі займає 22-гу позицію в турнірній таблиці Чемпіоншипа.
Англійські ЗМІ оцінили виступ Максима Таловєрова у матчі проти Кардіффа. Гру українця оцінили доволі позитивно.
У суботу, 22 лютого, відбувся матч Плімута проти Кардіффа у Чемпіоншипі. Команди розписали бойову нічию з рахунком 1:1.
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Як в Англії оцінили гру Таловєрова
У англійській пресі зазначили, що українець провів сильний матч проти Кардіффа і надійно зіграв у обороні, пише 24 канал з посиланням на PlymouthLive.
Мав успіх під час дуелей у повітрі, часто виходив з них переможцем. Зробив важливі перехоплення м'яча. Наприкінці зустрічі віддав шикарну передачу на Мейте, який вийшов на заміну, але той не реалізував шансу вирвати перемогу,
– написали у виданні.
Також там додали, що Таловєров отримав три жовті за шість матчів, поки він перебуває в клубі.
Довідка. З моменту трансферу Максим Таловєров зіграв 26 матчів за Плімут, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Відзначимо, що наразі Плімут посідає 22-гу позицію у турнірній таблиці Чемпіоншипа.