Трохи втомився, – Довбик про перемогу над Лечче та дебютний сезон у Ромі

Український футболіст Артем Довбик поділився емоціями після переможного матчу протиЛеччу. Зокрема, він оцінив свій дебютний сезон у Ромі.

У суботу, 29 березня, провела виїзний матч проти Лечче у межах 30-го туру італійської Серії А. Підопічні Клаудіо Раньєрі мінімально обіграли господарів завдяки голу Артема Довбика.

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Як Довбик висловився про матч

Футболіст зазначив, що не святкував гол, оскільки залишалося 10 хвилин і він трохи втомився. Потім ми святкували разом, головне – очки, пише 24 канал з посиланням на Roma News.

Як я оцінюю свій перший сезон у Ромі? Це було нелегко, ми навіть змінили трьох тренерів, але продовжували працювати, потроху все виходить. Цей матч буде дуже важким для нас. У нас було багато можливостей у першому таймі,

– сказав Артем Довбик.

Він також розповів, що це були важливі три очки та вони продовжують свій шлях.

"Мене всі підтримують і це чудово. Я намагаюся виконувати свою роботу. Як нападник я повинен забивати та допомагати своїй команді. Сьогодні дуже важливо було це зробити", – додав Артем Довбик.

Довідка. У сезоні-2024/2025 український футболіст зіграв 39 матчів, у яких забив 16 голів і віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє проти Ювентуса 6 квітня