Довбик відреагував на чергову дронову атаку Росії
- Росія обстріляла Харківщину дронами, постраждали 8 людей, включаючи дитину 4 років.
- Футболіст Артем Довбик відреагував на атаку, привернувши увагу світової спільноти через інстаграм.
Український футболіст Артем Довбик відреагував на російських обстріл України. Він звернувся до світової спільноти щодо цього приводу.
Ввечері 26 березня Росія обстріляла Харківщину дронами. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед яких дівчинка 4 років.
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Реакція Довбика на атаку
Під час матчу аматорської ліги "Region 21" безпілотник влетів у сусідній будинок. Сам матч проходив на полі у дворі, через що гравці почали хаотично розбігатися у різні сторони.
Футболіст у сторіс опублікував відео з моментом влучання шахеда по футбольному полю у Харкові, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Артема Довбика.
Таким чином гравець вкотре привернув увагу світової спільноти.
Сторіс Артема Довбика / Скриншот з інстаграму гравця
Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 38 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.