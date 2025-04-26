Готовий битися з будь-ким, – Дюбуа висловився про своє майбутнє
- Британський боксер Даніель Дюбуа готовий битися з будь-яким суперником, включаючи Олександра Усика, Джозефа Паркера та Ентоні Джошуа.
- Дюбуа мав зустрітися з Джозефом Паркером у лютому 2025 року, але захворів перед боєм, тому його замінив Мартін Баколе.
Британський боксер Даніель Дюбуа висловився про своє майбутнє в боксі. Він вважає, що зможе протистояти будь-якому супернику.
Наразі під питанням стоїть наступний суперник Даніеля Дюбуа. IBF зобов'язала його провести обов'язковий захист титулу проти Дерека Чісори, однак особисто "Динаміт" бажає реваншу з Олександром Усиком.
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Що сказав Дюбуа про своє майбутнє у боксі
Він зазначив, що хлопці, з якими він хоче битися – це Олександр Усик, Джозеф Паркер або Ентоні Джошуа, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.
Будь-хто з цієї трійки. Кажуть, що я уникаю Паркера після того, як не зміг вийти на ринг з ним у лютому. Справді? Ви взагалі думаєте, що кажете? Я готовий битися з будь-ким. Робіть чергу,
– сказав Даніель Дюбуа.
Відзначимо, що у лютому 2025 року "Динаміт" мав зустрітися з Джозефом Паркером, однак захворів напередодні бою. Його замінив Мартін Баколе.