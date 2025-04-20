Засмутилась, що не забила, – Білодід про дебют за жіночу команду Металіста 1925
- Дар'я Білодід дебютувала за жіночу команду Металіста 1925 і була засмучена, що не змогла забити гол.
- Спортсменка мала нагоду відзначитись у грі, але провела лише три хвилини на полі.
- Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпіади-2020, але пропустить чемпіонат Європи-2025 через причини, не пов'язані з футболом.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід прокоментувала свій дебют ща Металіст 1925. Спортсменка засмучена, що не змогла забити гол.
Нещодавно Дар'я Білодід дебютувала за жіночу команду Металіста 1925. У спортсменки навіть був гольовий момент.
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Які емоції у Білодід від дебюту
Спортсменка зізналася, що відчуває незвичні емоції, адже це перша гра, перший вихід на поле, пише 24 канал з посиланням на ФК Металіст 1925.
Хотілось, звичайно, більше зіграти. Я провела лише три хвилини. Мала нагоду відзначитись. І я, зі своїм спортивним характером, дуже засмутилась, що не вдалось це зробити. Сподіваюсь, що нагоди ще будуть,
– сказала Дар'я Білодід.
Довідка. Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Також вона тричі тріумфувала на континентальних першостях.
Нагадаємо, що дзюдоїстка пропустить чемпіонат Європи-2025. Вона повідомила, що відсутність не пов'язана з її футбольною кар'єрою.