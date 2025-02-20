Тренер Евертона оцінив гру Миколенка в АПЛ

Головний тренер Евертона Девід Моєс висловився щодо виступів Віталія Миколенка в АПЛ. Він бачить в українському захисникові покращення.

Вже кілька років Віталій Миколенко виступає у складі англійського Евертона. Зокрема нещодавно український футболіст продовжив контракт з клубом.

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Як тренер Евертона оцінює українця

Моєс зазначив, що Миколенко добре грав у матчах "ірисок". Зокрема він бачить стабільне покращення в цілому за ці роки, пише 24 канал з посиланням на Setanta Sports.

Гадаю, коли ти потрапляєш до АПЛ, адаптуватися в ній одразу нелегко, потрібен час, щоб освоїтися. Я думаю, що коли ти молодий гравець, на це потрібен час,

– сказав тренер Евертона.

Також він припустив, що відколи Міко прийшов, йому завжди доводилося шукати способи виходити на новий рівень, тому що команда потребувала цього. І це було складно, це тиснуло на нього, а клуб був ближче до нижньої частини таблиці, ніж до верхньої.

"Він дуже добре зіграв у трьох матчах, які ми вже провели, тож я сподіваюся, що ми продовжимо його розвиток, ми хочемо цього. Він має багато гарних якостей і багато чого ще може покращити, тож сподіваюся, ми зможемо йому допомогти. Він дійсно непоганий гравець", – додав Девід Моєс.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Віталій Миколенко зіграв 50 матчів за Евертон, у яких відзначився двома асистами.

Відзначимо, що у наступному протистоянні "іриски" зустрінуться з Манчестер Юнайтед. Матч відбудеться у суботу, 22 лютого, о 14:30 за київським часом.