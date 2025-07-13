"Талант не може просто зникнути": тренер юнацької збірної про Луніна

Наразі триває сага, яка розгорнулася навколо майбутнього Андрія Луніна в Реалі. Футболіст є запасним голкіпером і прагне мати більше ігрового часу.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко згадав перші кроки Андрія Луніна у великому футболі. За його словами, талант було видно ще у підлітковому віці, а впевненість Луніна одразу змінювала гру всієї команди, пише 24 Канал з посиланням на "Великий футбол".

Читайте також У Франції розповіли, коли Забарний офіційно приєднається до ПСЖ

Що сказав Михайленко про Луніна

Тренер зазначив, що за Луніним давно уважно слідкували.

Такий талант не може просто зникнути. В нього ще у 13–15 років було видно потенціал. Це гравець, який одразу впадає в очі. Може, це не став би Реал, але точно іноземний клуб, і точно високий рівень. Я відчував, що коли грали інші воротарі, команда не відчувала впевненості. Коли став Луня – команда одразу заспокоїлася. Він давав упевненість захисту, тренерам, всім. Навіть уболівальникам, це помітно,

– сказав Дмитро Михайленко.

Він також сказав, що про нього добре відгукувався і Олександр Сваток.

Довідка. У сезоні 2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 14 матчах за Реал в офіційних турнірах, у яких він пропустив 19 голів і у 6 іграх зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, що нещодавно Андрій говорив російською мовою під час челленджу Реала, що спричинило бурхливу реакцію в мережі.