Підручний вперше прокоментував здобуття першої медалі в естафеті за 5 років

Український біатлоніст Дмитро Підручний поділився емоціями після здобуття бронзової медалі на Кубку світу. Він зазначив, що це день, який запам'ятається надовго.

У неділю, 9 березня, у чеському Нове Место відбулася чоловіча естафета. Україна вперше за 5 років здобула медаль, фінішувавши третьою.

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Які емоції у Підручного

Українець зазначив, що це день, який запам'ятається надовго, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Дмитра Підручного.

Приємно знову відчути це смак! Кожен з нас доклав максимум зусиль, щоб піднятися на пʼєдестал пошани! Нове Место – неймовірне місце з фантастичною атмосферою! Стояти на подіумі за підтримки повних трибун – незабутньо,

– написав український біатлоніст.

Він також подякував усім, хто підтримував команду на стадіоні та біля телеекранів.

Довідка. Під час останнього кола естафети Дмитро Підручний показав найшвидший час.

Нагадаємо, що востаннє українці були на п'єдесталі у цій дисципліні також на етапі в Нове-Место в березні 2020 року.