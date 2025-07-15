Аж кров застигає у жилах: Усик у Лондоні розповів моторошну історію про маленьку донечку

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик поділився болючими подробицями про те, як його родина переживає війну в Україні. Боксер зізнався, що постійно підтримує зв’язок із друзями на передовій, а його маленька донька вже знає, що робити під час тривоги.

Усик розповів, що щодня отримує повідомлення від українських військових, які звертаються до нього з передової. Водночас він постійно тримає зв’язок із родиною, яка перебуває в Україні, пише 24 Канал з посиланням на тік-ток Олександра Усика.

Читайте також Подарунок доньки та культовий персонаж: як іграшковий віслюк став талісманом для Усика

Як Усик прокоментував війну?

Боксер зазначив, що для нього дуже важливо отримувати повідомлення з передової від солдатів і вони постійно обмінюються повідомленнями.

Послухайте. Останні два тижні я розмовляю з дружиною щовечора. Щоночі літають шахеди і бомби. Я чув це, коли розмовляв з дружиною по відео, у вотсап. Я чув "бжжжжжж". Моїй доньці зараз півтора року. Коли моя донька почула тривогу, то взяла маму за руку та пішла в бомбосховище… В півтора року. Розумієте, що відбувається?

– сказав Олександр Усик.

Він також розповів, що останні два тижні дуже важко, адже російська армія обстрілює лікарні, школи, житлові будинки, не військову інфраструктуру.

"Це просто цивільна інфраструктура. Я щодня отримую повідомлення з дому. Лікарня, школа, великий будинок... Не лише Київ, а і всі українські міста. Суми, Харків, Херсон, Київ, Львів. Будь-яке українське місто", – долав Олександр Усик.

Довідка. Вже 19 липня відбудеться реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа на "Вемблі".

Нагадаємо, що нещодавно стали відомі гонорари обидвох боксерів.