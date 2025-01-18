Особливий клуб, – Голанд висловився про продовження контракту з МанСіті

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував продовження угоди з клубом. Він поділився своїми емоціями від цієї події.

Ерлінг Голанд підписав нову угоду з Манчестер Сіті, терміном на 9,5 років. Новий контракт розрахований до 2034 року, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Манчестер Сіті.

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Емоції Голанда від нової угоди

Норвежець дуже радий що підписав новий контракт і може з нетерпінням чекати, коли зможе провести ще більше часу в цьому клубі.

Манчестер Сіті – особливий клуб, сповнений фантастичних людей з дивовижними вболівальниками, і це саме те середовище, яке допомагає розкрити найкраще з кожного,

– розповів Голанд.

Також він подякував Пепу Гвардіолі, тренерському штабу та партнерам по команді, які зробили його перебування в клубі особливим.

"Я хочу продовжувати розвиватися, працювати, щоб ставати кращим, і робити все можливе, щоб допомогти нам досягти більшого успіху в майбутньому", – додав Ерлінг Голанд.

Відзначимо, що норвезький футболіст у сезоні-2024/2025 зіграв 28 матчів за Манчестер Сіті, у якому забив 21 гол та віддав одну результативну передачу.