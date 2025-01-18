Особливий клуб, – Голанд висловився про продовження контракту з МанСіті
- Ерлінг Голанд підписав новий контракт з Манчестер Сіті до 2034 року.
- Голанд висловив радість з приводу продовження угоди та подякував клубу, тренерам і партнерам по команді.
- У сезоні-2024/2025 Голанд зіграв 28 матчів за Манчестер Сіті, забивши 21 гол.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував продовження угоди з клубом. Він поділився своїми емоціями від цієї події.
Ерлінг Голанд підписав нову угоду з Манчестер Сіті, терміном на 9,5 років. Новий контракт розрахований до 2034 року, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Манчестер Сіті.
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Емоції Голанда від нової угоди
Норвежець дуже радий що підписав новий контракт і може з нетерпінням чекати, коли зможе провести ще більше часу в цьому клубі.
Манчестер Сіті – особливий клуб, сповнений фантастичних людей з дивовижними вболівальниками, і це саме те середовище, яке допомагає розкрити найкраще з кожного,
– розповів Голанд.
Також він подякував Пепу Гвардіолі, тренерському штабу та партнерам по команді, які зробили його перебування в клубі особливим.
"Я хочу продовжувати розвиватися, працювати, щоб ставати кращим, і робити все можливе, щоб допомогти нам досягти більшого успіху в майбутньому", – додав Ерлінг Голанд.
Відзначимо, що норвезький футболіст у сезоні-2024/2025 зіграв 28 матчів за Манчестер Сіті, у якому забив 21 гол та віддав одну результативну передачу.