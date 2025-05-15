В Україні вперше відреагували на відсторонення Бех-Романчук

Федерація легкої атлетики України прокоментувала відсторонення Марини Бех-Романчук від змагань. В організації очікуйють рішення.

16 травня Марина Бех-Романчук мала повернутись до змагань уперше після Олімпіади-2024. Проте камбек української стрибунки відкладається на невизначений термін через позитивний допінг-тест.

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Що сказали у ФЛАУ

В організації зазначили, що інформація щодо деталей справи є конфіденційною і до ухвалення офіційного рішення AIU федерація не має права її коментувати, пише 24 канал з посиланням на ФЛАУ.

"Звертаємо увагу на те, що наразі мова не йде про дискваліфікацію. Розслідування деталей можливого порушення спортсменкою антидопінгових правил триває. Федерація легкої атлетики України й Марина Бех-Романчук з’ясовують деталі справи, після чого спортсменка найімовірніше опублікує відповідне повідомлення.

Будемо вдячні Вам за розуміння й очікування на офіційне рішення та/або повідомлення Марини Бех-Романчук", – написали у ФЛАУ.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук брала паузу у міжнародних виступах. Вона мала повернутися до змагань на етапі Діамантової ліги у Досі.