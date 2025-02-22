"Люди не розуміють бокс": промоутер Дюбуа відреагував на зрив бою з Паркером

Британський промоутер Френк Воррен прокоментував зрив бою Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера. Він дуже розчарований таким розвитком подій.

У суботу, 22 лютого, Даніель Дюбуа мав вийти на ринг з Джозефом Паркером для захисту титулу IBF. Однак британський боксер захворів і повернувся з Саудівської Аравії додому.

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Як Воррен відреагував на зрив бою

Він дуже засмучений та пригнічений. Вони посадили Дюбуа на літак і відправили додому, він також був сумним, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.

Люди взагалі не розуміють бокс. Ми платимо за збори, платимо спаринг-партнерам. Це все дуже дорого. Минулого року у нього був тонзиліт, але чим він хворіє зараз я не знаю. Головне зараз те, що Даніель не може боксувати,

– сказав Френк Воррен.

Зокрема промоутер додав, що це їхнє рішення і його ухвалила Британська боксерська рада контролю.

Довідка. Замість Даніеля Дюбуа Джозеф Паркер битиметься з Мартіном Баколе.

Відзначимо, що у протистоянні Паркера та Баколе може визначитися потенційний суперник Олександра Усика.