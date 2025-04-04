Потроху списують, – Бущан відреагував на невиклик до збірної України

Український голкіпер Георгій Бущан прокоментував невиклик до збірної України. Він дуже засмутився через це.

В кінці березня збірна Україна зіграла два матчі з Бельгією в межах плей-оф Ліги націй. Сергій Ребров не викликав Георгія Бущана.

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Як Бущан відреагував на невиклик до збірної

Голкіпер зазначив, що, коли він їздив потягом два дні, а потім після гри треба було їхати до збірної, то він їхав. А зараз не викликали, пише 24 канал з посиланням на Циганик LIVE.

Може, я просто вже старий для України? Я не знаю. Мене потроху списують. Тут я приїхав, мені лише 30 років. Кажуть, що в мене пів кар'єри попереду. Ставлення у порівнянні з Україною відрізняється. У 30 років я вже чув, що треба вже робити якесь омолодження наступного року,

– сказав Георгій Бущан.

Він також додав, що приїхав до Саудівської Аравії, що хоче ще жити і грати. Щодо збірної України Георгій Бущан дуже і дуже засмутився.

Довідка. В зимове трансферне вікно гравець покинув Динамо і перейшов у чемпіонат Саудівської Аравії.

Відзначимо, що у складі Аль-Шабаба Георгій Бущан провів сім матчів, у яких пропустив 15 голів. У його активі поки немає "сухих" поєдинків.