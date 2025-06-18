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Sport News 24 Бокс Ніколи не виявляв неповаги до суперника, – Мунгія вперше відреагував на результат допінг-тесту
18 червня, 12:46
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Ніколи не виявляв неповаги до суперника, – Мунгія вперше відреагував на результат допінг-тесту

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Хайме Мунгія отримав позитивний тест на допінг після перемоги над Бруно Сураче, обидві проби підтвердили екзогенний тестостерон.

  • Мунгія заперечує свою вину, стверджуючи, що ніколи не виявляв неповаги до спорту; йому загрожує дискваліфікація на один рік і анулювання результату бою.

     

Після перемоги над Бруно Сураче на початку травня 2025 року у Хайме Мунгії виявили позитивний тест на допінг. Обидві допінг-проби показали позитивний результат.

Дві допінг-проби підтвердили наявність заборонених речовин, а саме екзогенний тестостерон. Хайме Мунгія вперше прокоментував позитивний допінг-тест, заперечивши свою вину, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

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Як Мунгія прокоментував позитивний результат

Мексиканський боксер повністю заперечує свою провину, зазначивши, що протягом своєї боксерської кар'єри усе робив правильно. 

Цей випадок – не виключення. Я люблю бокс, бо це моє життя. Ми доведемо, що ніколи не виявляли неповаги до спорту та суперників, 
– сказав Хайме Мунгія.

Цікаво. Боксеру загрожує дискваліфікація терміном до одного року, а також анулювання результату бою проти Бруно Сураче.

Відзначимо, що на початку травня 2025 року мексиканець Хайме Мунгія взяв реванш у Сураче, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів. Для француза ця поразка стала першою у професійній кар'єрі.