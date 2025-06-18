Две допинг-пробы подтвердили наличие запрещенных веществ, а именно экзогенный тестостерон. Хайме Мунгия впервые прокомментировал положительный допинг-тест, отрицая свою вину, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Как Мунгия прокомментировал положительный результат

Мексиканский боксер полностью отрицает свою вину, отметив, что на протяжении своей боксерской карьеры все делал правильно.

Этот случай – не исключение. Я люблю бокс, потому что это моя жизнь. Мы докажем, что никогда не проявляли неуважения к спорту и соперникам,

– сказал Хайме Мунгия.

Интересно. Боксеру грозит дисквалификация сроком до одного года, а также аннулирование результата боя против Бруно Сураче.

Отметим, что в начале мая 2025 года мексиканец Хайме Мунгия взял реванш у Сураче, одержав победу единогласным решением судей. Для француза это поражение стало первым в профессиональной карьере.