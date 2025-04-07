Дерюгіна емоційно відреагувала на перемогу Онофрійчук: відео реакції тренерки

Головна тренерка збірної України Ірина Дерюгіна емоційно відреагувала на перемогу Таїсії Онофрійчук на змаганнях. Реакція тренерки потрапила на відео.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу в індивідуальному багатоборстві на Кубку світу у столиці Болгарії. 16-річна спортсменка набрала 114,450 бала та випередила суперниць.

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Реакція Дерюгіної на досягнення

Після виступу камери на трибунах зняли реакцію головної тренерки збірної України, пише 24 канал з посиланням на summer_sports_ukraine.

Спочатку вона не могла знайти собі місце і було видно, що вона дуже переживає. Коли Таїсія закінчила виступати і підійшла до неї, тренерка полегшено обійняла свою підопічну.

Реакція Дерюгіної: дивіться відео

Довідка. Ірина Дерюгіна – видатна українська гімнастка, заслужений майстер спорту з художньої гімнастики. Вона є дворазовою абсолютною чемпіонкою світу і багаторазовою призеркою міжнародних турнірів. Після завершення спортивної кар’єри Ірина активно займається тренерською діяльністю. Наразі є головною наставницею збірної України з художньої гімнастики та співорганізаторкою престижного турніру "Кубок Дерюгіної" в Києві.

Відзначимо, що у 2024 році Таїсія Онофрійчук брала участь в Олімпіаді у Парижі.