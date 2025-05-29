"Нас просто переїхали": півзахисник Бетіса відреагував на поразку від Челсі

Футболіст Бетіса Іско висловився про результат фіналу Ліги конференцій. Він підбив підсумок матчу.

У середу, 28 травня, у польському Вроцлаві визначився переможець Ліги конференцій сезону-2024/25. У вирішальному матчі Челсі розгромно переміг Бетіс.

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Як Іско відреагував на поразку

Футболіст зазначив, що Бетіс мав чудовий перший тайм, у якому Челсі майже не мав шансів, додавши, що команда була дуже близькою, але не знала як скористатись рахунком на табло, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

У другому таймі нас просто переїхали. Це було дуже боляче. На мою думку, ми надто глибоко сіли. Челсі – команда з великим потенціалом і силою. Дуже важка поразка після того, що ми зробили у першому таймі, але футбол не вибачає помилок,

– розповів Іско.

Відзначимо, що ця перемога дозволила Челсі стати першим клубом, який виграв усі чотири основні європейські трофеї: Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок володарів кубків і Лігу конференцій.