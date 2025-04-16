"Вони не найдосвідченіші": тренер Реала придумав цікавий план для здійснення камбеку в ЛЧ

У середу, 16 квітня, відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Реал вдома прийматиме Арсенал.

У першій грі мадридці програли з рахунком 0:3, тож намагатимуться на "Сантьяго Бернабеу" зробити камбек. "Вершкові" вірять у такий розвиток подій та мають несподіваний план для цього.

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"Вершкові" налаштовані на ремонтаду

Головний тренер Реала Карло Анчелотті хоче зіграти в надатакувальному стилі. Він збирається дати більше ігрових хвилин бразильському нападнику Ендріку, але при цьому стартова трійка нападу Вінісіус, Мбаппе та Родріго залишиться незмінною, повідомляє 24 Канал із посиланням на Defensa Central.

Також італійський спеціаліст, ймовірно, випустить у півзахисті одночасно Джуда Беллінгема та Браїма Діаса, зробивши середню лінію команди максимально креативною. На передматчевій пресконференції наставник "вершкових", звісно ж, не озвучував цього, але заявив, що Реал має всі шанси на вихід у фінал.

Команда мотивована і нетерпляча. З точки зору відданості та психології ми в хорошій формі. У Реала є всі ресурси, щоб змінити ситуацію. У нас є якість, відданість, досвід багатьох гравців і вболівальників. Арсенал дуже добре організований. Щоправда, вони не найдосвідченіші, але Артета дуже добре працює з ними, і в них дуже чітке уявлення про напад і захист,

– цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що матч-відповідь у Мадриді розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переможець протистояння зіграє у півфіналі проти ПСЖ.