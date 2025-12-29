"Мало не впав зі стільця": як Левандовський відреагував на втрату пов'язки капітана через бунт

Збірна Польщі з футболу пробилась до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. У півфіналі кваліфікації поляки зіграють проти Албанії та потенційно можуть вийти на збірну України.

Лідер польської збірної Роберт Левандовський поділився очікуваннями від майбутнього протистояння у плей-оф за вихід на Мундіаль. Нападник каталонської Барселони запевнив, що ці суперники не будуть легкою прогулянкою для їх національної команди, передає 24 Канал із посиланням на Rymanowski Live.

Як Левандовський відреагував на втрату капітанської пов'язки?

Однак Левандовський відзначив той факт, що гра проти Албанії буде домашньої для їх збірної, що дасть їм додатковий імпульс не впасти лицем у багнюку перед власними уболівальниками.

Також Роберт пригадав втрату капітанської пов'язки у польській збірній. Футболіст зізнався, що не відчуває до колишнього головного тренера збірної Міхала Пробєжа якоїсь особливої симпатії.

Коли я дізнався про те, що у мене забрали капітанську пов’язку, я мало не впав зі стільця, але з часом це якось минуло й забулося,

– відповів Роберт.

Левандовський мав конфлікт у збірній Польщі?

На початку червня 2025-го стало відомо, що головна зірка команди Левандовський відмовляється грати за збірну. Футболіст влаштував бунт через тоді ще чинного наставника польської збірної Міхал Пробєжа.

"Беручи до уваги обставини та втрату довіри до головного тренера збірної Польщі, я вирішив відмовитися від гри за збірну Польщі до того часу, поки він буде тренером. Сподіваюся, що мені ще буде дано зіграти для найкращих уболівальників у світі", – писав Левандовський.

Через декілька днів Польський футбольний союз сповістив про звільнення Пробєжа із посади головного тренера команди. Наставник не був багатослівним та очевидно, що однією із причин його відходу став скандал із форвардом Барселони.

Пригадаємо, що спершу Левандовський проігнорував свій виклик на матчі проти Молдови та Фінляндії. Після чого Пробєж позбавив Роберта капітанської пов'язки.

Як Левандовський виступає за збірну Польщі?