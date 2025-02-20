Захльостували емоції, – Таловєров вперше прокоментував дебютний гол за Плімут

Український захисник Максим Таловєров вперше поділився емоціями від дебютного гола за Плімут. Футболіст зазначив, що вже забув як відсвяткував його.

У середу, 19 лютого, в межах 31-го туру Чемпіоншипу зустрілися Лутон Таун та Плімут. Команди не змогли визначити сильнішого і розписали бойову нічию з рахунком 1:1.

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Як Таловєров відреагував на дебютний гол

Українець зізнався, що був дуже щасливий. Він навіть не пам'ятає, як відсвяткував його, бо захльостували емоції, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Плімута.

На жаль, ми не перемогли сьогодні, але, думаю, один бал, і ми просто продовжуємо рухатися. Ми готуємося до суботи, тому що зараз ми будемо їхати 5-6 годин. Ми повинні відновитися і бути готовими, тому що незабаром має бути дуже важливий матч,

– сказав Максим Таловєров.

Довідка. Українець став гравцем Плімута наприкінці січня 2025 року.

Відзначимо, що з моменту переходу в англійський клуб Таловєров зіграв 4 матчі, у яких забив один гол. Наразі Плімут посідає 23-тю позицію в Чемпіоншипі.