Захльостували емоції, – Таловєров вперше прокоментував дебютний гол за Плімут
- Максим Таловєров забив свій перший гол за Плімут у матчі проти Лутон Таун, який завершився нічиєю 1:1.
- Український футболіст поділився, що був переповнений емоціями і не пам'ятає, як відсвяткував гол.
- Таловєров став гравцем Плімута у січні 2025 року і вже зіграв 4 матчі, забивши один гол.
- Плімут наразі займає 23-тю позицію в Чемпіоншипі.
Український захисник Максим Таловєров вперше поділився емоціями від дебютного гола за Плімут. Футболіст зазначив, що вже забув як відсвяткував його.
У середу, 19 лютого, в межах 31-го туру Чемпіоншипу зустрілися Лутон Таун та Плімут. Команди не змогли визначити сильнішого і розписали бойову нічию з рахунком 1:1.
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Як Таловєров відреагував на дебютний гол
Українець зізнався, що був дуже щасливий. Він навіть не пам'ятає, як відсвяткував його, бо захльостували емоції, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Плімута.
На жаль, ми не перемогли сьогодні, але, думаю, один бал, і ми просто продовжуємо рухатися. Ми готуємося до суботи, тому що зараз ми будемо їхати 5-6 годин. Ми повинні відновитися і бути готовими, тому що незабаром має бути дуже важливий матч,
– сказав Максим Таловєров.
Довідка. Українець став гравцем Плімута наприкінці січня 2025 року.
Відзначимо, що з моменту переходу в англійський клуб Таловєров зіграв 4 матчі, у яких забив один гол. Наразі Плімут посідає 23-тю позицію в Чемпіоншипі.