В среду, 19 февраля, в рамках 31-го тура Чемпионшипа встретились Лутон Таун и Плимут. Команды не смогли определить сильнейшего и расписали боевую ничью со счетом 1:1.

Читайте также Тренер Эвертона оценил игру Миколенко в АПЛ

Как Таловеров отреагировал на дебютный гол

Украинец признался, что был очень счастлив. Он даже не помнит, как отпраздновал его, потому что захлестывали эмоции, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Плимута.

К сожалению, мы не победили сегодня, но, думаю, один балл, и мы просто продолжаем двигаться. Мы готовимся к субботе, потому что сейчас мы будем ехать 5-6 часов. Мы должны восстановиться и быть готовыми, потому что вскоре предстоит очень важный матч,

– сказал Максим Таловеров.

Справка. Украинец стал игроком Плимута в конце января 2025 года.

Отметим, что с момента перехода в английский клуб Таловеров сыграл 4 матча, в которых забил один гол. Сейчас Плимут занимает 23-ю позицию в Чемпионшипе.