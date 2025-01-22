Шахін вперше прокоментував відставку з посади тренера Боруссії Дортмунд

Колишній головний тренер Боруссії Дортмунд Нурі Шахін вперше висловився про своє звільнення з клубу. Він побажав команд всього найкращого.

Вранці 22 січня Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення головного тренера Нурі Шахіна. Це сталося за тиждень до матчу з донецьким Шахтарем.

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Що сказав Шахін про своє звільнення

Колишній наставник "джмелів" вперше прокоментував свою відставку з клубу, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт Боруссії Дортмунд.

На жаль, на даному етапі нам не вдалось реалізувати свої амбіції. Я бажаю цьому особливому клубу всього найкращого,

– сказав Нурі Шахін.

Довідка. Наставник очолив Боруссію Дортмунд влітку 2024 року.

Відзначимо, що за керівництва Шахіна клуб здобув 12 перемог, 4 нічиї та 11 поразок. На момент звільнення коуча Боруссія посідає 10 місце в Бундеслізі та 13-те – в Лізі чемпіонів.