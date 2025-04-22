"Він вже старий": український боксер висловився про непереможного росіянина

Український боксер Олександр Усик висловив свою думку про росіянина Артура Бетербієва. Він також оцінив його перспективи.

У 2019 року Олександр Гвоздик зустрівся на рингу з росіянином Артуром Бітербієвим. Тоді українець програв технічним нокаутом.

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Гвоздик про Бітербієва

Українець зізнався, що дивився його перший бій проти Бівола, а щодо другого – то лише хайлайти, пише 24 канал з посиланням на РБК-Україна.

Звичайно, Бетербієв уже старий, але в цьому бою він не був розбитий, не нокаутований і показав рівний бій. Тобто це були рівні поєдинки, де перемоги здобули різні боксери. Йому 40 років, але він перебуває у непоганій формі, тому списувати не варто,

– сказав Олександр Гвоздик.

Довідка. В останньому бою Олександр Гвоздик переміг Ентоні Голлавея на вечорі боксу в Каліфорнії.

Нагадаємо, що після поразки український боксер неодноразово висловлював бажання зустрітися з Бетербієвим у реванші.