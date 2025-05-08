Команда Усика відреагувала на тиск з боку Дюбуа та його тренера

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк відреагував на слова команди Даніеля Дюбуа. Він зазначив про тиск з їхнього боку.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Як Красюк реагує на тиск команди Дюбуа

Український промоутер зазначив, що вони це роблять для того, щоб здобути перемогу, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Це нормально, але помилка лиш в тому, що Усик не піддається ніякому тиску. Ви ніяк не зможете змусити Олександра відчути дискомфорт, сказавши йому неприємні речі в обличчя. Справу вирішують не балачки, а конкретні дії на рингу,

– сказав Олександр Красюк.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.