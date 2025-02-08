"Ви дурні, він міг і перемогти його": промоутер Усика про відхід Ф'юрі
- Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри, бажаючи провести час з родиною.
- Промоутер Усика, Олександр Красюк, вважає, що Ф'юрі міг перемогти Усика та не залишить бокс надовго.
- Красюк зазначив, що Усик був ментально готовим, що допомогло йому перемогти у близькому поєдинку.
- Після другої поразки Ф'юрі з'явилися чутки про можливі бої з Джошуа або Кличком.
Український промоутер Олександр Красюк поділився своєю думкою про Тайсона Ф'юрі. Зокрема він висловився про відхід "Циганського короля" з боксу.
У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Спортсмен хоче провести час зі своєю сім'єю.
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Що думає Красюк про Ф'юрі
Промоутер Усика не вірить, що "Циганський король" пішов з боксу надовго, пише 24 канал з посиланням на Boxing King Media.
Ті, хто кажуть, що Ф'юрі вже не той, ви просто дурні. Тайсон – чудова людина і видатний боксер. Я його люблю і поважаю. Він зробив дуже багато для боксу. Він програв Олександру, але у нього були рівні шанси, він міг і перемогти Усика,
– сказав Олександр Красюк.
Він також додав, що Усик міг бути готовим більш ментально, мав переваги, це йому допомогли перемогти у дуже близькому поєдинку.
Нагадаємо, що після другої поразки від українця з'явилися чутки, що "Циганський король" проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка.