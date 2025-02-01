"Не можемо довіряти": промоутер Усика висловився про відхід Ф'юрі

Український промоутер Олександр Красюк прокоментував відхід Тайсона Ф'юрі з боксу. Він вважає, що "Циганському королю" не можна вірити до кінця.

У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Спортсмен хоче провести час зі своєю сім'єю.

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Що сказав Красюк про відхід Ф'юрі

Промоутер Усика вважає, що "Циганському королю" не варто до кінця довіряти і його ще зможуть побачити на рингу, пише 24 канал з посиланням на Ring Magazine.

Здається, він всьоме виходить на пенсію, тому ми не можемо довіряти йому до кінця. Особисто я б сказав, що цього разу відчуваю, що це 50/50. Він звучить більш серйозно, але я не можу бути на 100% впевнений, що він назавжди залишив ринг. У мене є відчуття, що він може повернутися,

– сказав Олександр Красюк.

Нагадаємо, що після поразки від Олександра Усика з'явилися чутки, що Тайсон Ф'юрі проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка.