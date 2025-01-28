У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Спортсмен хоче провести час зі своєю сім'єю.
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Як Воррен відреагував на чутки
Промоутер "Циганського короля" запевнив, що він більше не повернеться у професійний бокс, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.
Багато хто вважає, що Тайсон не завершив кар'єру? Мені байдуже, що всі вони кажуть, це не має значення. Тайсон Ф’юрі завершив кар'єру – і це кінець. Може бути багато думок щодо цього рішення, однак рішення самого Тайсона є найважливішим,
– сказав Френк Воррен.
Довідка. В останніх двох боях "Циганський король" програв Усику.
Нагадаємо, що після поразки від Олександра Усика з'явилися чутки, що Тайсон Ф'юрі проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка.