WBC вкотре вирішила здійснити редизайн чемпіонського пояса. Цього разу з нього прибрали прапор Росії, а також оновили логотип, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу WBC.

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Новий дизайн пояса WBC

На самій емблемі організації зазнали змін деякі букви, ставши більш симетричними. Російський прапор замінили стягом Саудівської Аравії.

Цей шедевр спортивного ювелірного мистецтва – дещо більше, ніж просто титул. Це символ жаги та духу боксерів по всьому світу. Дизайн, який надихає,

– заявили у WBC.

Зазначимо, що наразі володарем поясу є Олександр Усик, який заволодів ним після бою з Тайсоном Ф'юрі. Російського прапора немає також на його особистому поясі.