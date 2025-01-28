WBC в очередной раз решила осуществить редизайн чемпионского пояса. На этот раз из него убрали флаг России, а также обновили логотип, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу WBC.

Читайте также "Завершит в 2025 году": инсайдер высказался о карьере Усика

Новый дизайн пояса WBC

На самой эмблеме организации претерпели изменения некоторые буквы, став более симметричными. Российский флаг заменили знаменем Саудовской Аравии.

Этот шедевр спортивного ювелирного искусства – несколько больше, чем просто титул. Это символ жажды и духа боксеров по всему миру. Дизайн, который вдохновляет,

– заявили в WBC.

Отметим, что сейчас обладателем пояса является Александр Усик, который завладел им после боя с Тайсоном Фьюри. Российского флага нет также на его личном поясе.