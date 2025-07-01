У команді Усика розсекретили досі невідомі деталі підготовки до бою з Дюбуа

Вже 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться довгоочікуваний вечір боксу. На рингу у реванші зійдуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Команда Олександра Усика активно готується до реваншу з Даніелем Дюбуа. Сергій Лапін розповів, як вони готуються до майбутнього бою, пише 24 канал з посиланням на Ready to Fight.

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Як Усик готується до реваншу

Лапін заявив, що Олександра Усика вимагає дуже ретельного планування і вони можуть днями планувати і аналізувати відео.

Дивимося бої і розбираємо їх на деталі. Аналізуємо техніку й тактику. А коли маємо всю цю інформацію – використовуємо її на тренуваннях. Наступне тренування після перегляду аналітичного відео – завжди надихаюче. Олександр виглядає просто сенсаційно,

– розповів Сергій Лапін.

Він також додав, що підготував спеціальне відео для цього табору. У ньому зібрані всі помилки Даніеля.

"Це його помилки з попередніх боїв, а також з першого бою з Усиком. У відео також є помилки Усика, які ми вже виправили. Там зібрані моменти з п’яти-шести боїв Даніеля. Приблизно десять різних людей переглядають увесь цей матеріал, щоб ми могли розкласти на деталі кожен аспект його стилю. Ми бачимо, як працюють його ноги, як він завдає ударів — бачимо все. І очевидно, що Усик знову його переможе 19 липня", – додав Даніель Лапін.

Відзначимо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді.