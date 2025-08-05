У неділю, 3 серпня, Олексій Середа здобув срібну медаль на чемпіонаті світу-2025 зі стрибків у воду. Він зумів встановив особистий рекорд.

Український стрибун у воду Олексій Середа прокоментував завоювання срібла на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Зокрема він відзначив вплив війни, пише 24 Канал з посиланням на Swimming World Magazine.

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Середа про вплив війни

Український спортсмен сказав, що не знає щодо свого майбутнього, оскільки його місто часто потерпає від обстрілів.

Я не знаю, чи залишуся в живих. Серйозно. Це не жарти. Усе може статися. У Миколаєві, моєму рідному місті, ракетою пошкодили басейн, у якому я тренувався п’ять років, ще з дитинства. Іноді ракети падають дуже близько – ти просто не знаєш, чи прокинешся наступного ранку,

– сказав Олексій Середа.

Він сказав, що щасливий, оскільки це його перше "срібло" на чемпіонаті світу. Також додав, що бачить прогрес і це надзвичайне відчуття, тому він працюватиме більше.

"Я щодня відчуваю стрес через батька, намагаюсь дзвонити якнайчастіше, бо там справді небезпечно. Думаю, він дивився змагання. Хоча не впевнений – він дуже близько до фронту. Не знаю, чи він мав змогу, але, мабуть, так.

Для України ця медаль означає, що ми здатні досягати великих результатів. Ми здатні боротися, навіть у таких умовах. Ми здатні перемагати. Я сподіваюся, що надихнув когось. Не знаю – я ж не чемпіон світу.

Але я дуже хочу, щоб ця війна нарешті закінчилась. Бо це — не нормальне життя. Це не так, як має бути", – сказав Олексій Середа.

Раніше повідомлялося, що Україна виграла медальний залік Євро-2025 зі стрибків у воду. На рахунку наших спортсменів сім нагород.