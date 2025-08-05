Украинский прыгун в воду Алексей Середа прокомментировал завоевание серебра на чемпионате мира по водным видам спорта. В частности он отметил влияние войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Swimming World Magazine.

Читайте также Очень трудно было, – Дерюгина о подготовке Онофрийчук к Олимпийским играм и изменении правил

Середа о влиянии войны

Украинский спортсмен сказал, что не знает относительно своего будущего, поскольку его город часто страдает от обстрелов.

Я не знаю, останусь ли я в живых. Серьезно. Это не шутки. Все может произойти. В Николаеве, моем родном городе, ракетой повредили бассейн, в котором я тренировался пять лет, еще с детства. Иногда ракеты падают очень близко – ты просто не знаешь, проснешься ли на следующее утро,

– сказал Алексей Середа.

Он сказал, что счастлив, поскольку это его первое "серебро" на чемпионате мира. Также добавил, что видит прогресс и это чрезвычайное ощущение, поэтому он будет работать больше.

"Я ежедневно испытываю стресс из-за отца, стараюсь звонить как можно чаще, потому что там действительно опасно. Думаю, он смотрел соревнования. Хотя не уверен – он очень близко к фронту. Не знаю, имел ли он возможность, но, видимо, да.

Для Украины эта медаль означает, что мы способны достигать больших результатов. Мы способны бороться, даже в таких условиях. Мы способны побеждать. Я надеюсь, что вдохновил кого-то. Не знаю – я же не чемпион мира.

Но я очень хочу, чтобы эта война наконец закончилась. Потому что это - не нормальная жизнь. Это не так, как должно быть", – сказал Алексей Середа.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла медальный зачет Евро-2025 по прыжкам в воду. На счету наших спортсменов семь наград.