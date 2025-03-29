Вірю та сподіваюсь, – Гвардіола про можливе повернення Родрі на поле

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував можливе повернення Родрі у стартовий склад. Наставник радіє такому розвитку подій.

У матчі 5-го туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня Родрі отримав травму. У сезоні-2024/2025 він зіграв лише три матчі.

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Як Гвардіола відреагував на можливе повернення Родрі

Іспанський фахівець надіється на повернення гравця перед Клубним чемпіонатом світу, пише 24 канал з посиланням на Фабріціо Романо.

Я в це вірю та сподіваюсь. Він дуже якісний гравець, але зараз конкуренція інша. Крок за кроком, але ми довіряємо Родрі та віримо в нього,

– сказав Пеп Гвардіола.

Нагадаємо, що у 2024 році Родрі став володарем "Золотого м'яча", обійшовши Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема. Щодо перемоги іспанця досі існує багато суперечок.