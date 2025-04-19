Нашкодить трансферній кампанії, – Гвардіола про виліт Манчестер Сіті з ЛЧ
- Манчестер Сіті вилетів з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись мадридському Реалу.
- Пеп Гвардіола висловив побоювання, що виліт може вплинути на трансферну кампанію клубу.
- Гвардіола зазначив, що деякі гравці можуть не захотіти приєднатися до клубу через відсутність участі в Лізі чемпіонів.
- Манчестер Сіті наразі займає 5-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про виліт команди з Ліги чемпіонів. Наставник розчарований таким результатом.
У лютому 2025 року Манчестер Сіті вилетів з 1/8 фіналу ліги чемпіонів. У двох матчах команда поступилася мадридському Реалу.
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Як Гвардіола висловився про виліт
Іспанський фахівець зазначив, що клуб може стикнутися з кадровими проблемами через виліт з Ліги чемпіонів. Він вважає, що все залежить від гравців, яких вони хочуть, і від того, чи є у них лише один варіант, пише 24 канал з посиланням на ESPN.
Якщо вони матимуть багато варіантів, то я впевнений, що гравці, звісно, придивлятимуться до тих клубів, які гратимуть в Лізі чемпіонів. Я не знаю. Можливо, гравці все одно прийдуть до нас, але є й інші, які кажуть, що не хочуть їхати через відсутність Ліги чемпіонів,
– сказав Пеп Гвардіола.
Він також додав, що не розмовляв ні з одним гравцем, який потенційно може приєднатися до МанСіті.
Відзначимо, що у турнірній таблиці чемпіонату Англії Манчестер Сіті наразі посідає 5-ту позицію.