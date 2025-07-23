Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик разом із сім'єю відправився на відпочинок до Іспанії. Боксер відпочиває після запеклого реваншу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Відпочинок Усиків в Іспанії

На світлинах, якими поділилася Катерина видно, як подружжя разом з дітьми проводить час у сонячній Іспанії. Також дружина українського боксера, як вони з чоловіком проводять час на відпочинку.

Подружжя Усиків на відпочинку: дивіться відео

Світлини з відпочинку в Іспанії / Фото з інстаграму Катерини Усик

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео підтримки Катерини Усик під час реваншу Олександра з Даніелем Дюбуа.