Дружина Усика показала, як боксер із родиною відпочиває після реваншу в Іспанії

У ніч проти 20 липня на "Вемблі" зустрілися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Українець вже вдруге переміг "Динаміта" нокаутом.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик разом із сім'єю відправився на відпочинок до Іспанії. Боксер відпочиває після запеклого реваншу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Відпочинок Усиків в Іспанії

На світлинах, якими поділилася Катерина видно, як подружжя разом з дітьми проводить час у сонячній Іспанії. Також дружина українського боксера, як вони з чоловіком проводять час на відпочинку.

Подружжя Усиків на відпочинку: дивіться відео

Світлини з відпочинку в Іспанії / Фото з інстаграму Катерини Усик

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео підтримки Катерини Усик під час реваншу Олександра з Даніелем Дюбуа.